Droom van Maartje komt uit: ze is bruidsmeisje op de bruiloft van Elien en Dennis

videoSTEENBERGEN - Daar staat ze in haar prachtige witte met zilveren jurk, een lila lint om de taille en ook nog eens lila schoenen én lila gelakte nagels. Voor de 8-jarige Maartje van Polen uit het Gelderse Ede gaat op 7 juli 2017 een lang gekoesterde wens in vervulling: ze is bruidsmeisje bij de bruiloft van Elien en Dennis Wennekers in Steenbergen.

Drommen mensen en zelfs cameramannen staan klaar als het bruidspaar met hun zoontje Thijs (7) luid toeterend in een 2CV de Kaaistraat in komt rijden naar het Oude Stadhuis. Daarachter een witte Porsche met de vier bruidsmeisjes, waarvan Maartje er een is. ,,Toen die voor kwam rijden, was haar broer toch wel een beetje jaloers'', zegt Sandra, de moeder van Janneke.

Stomverbaasd

De 8-jarige Maartje speelt altijd in een trouwjurk en wilde graag eens bruidsmeisje zijn. Maar omdat in de familie iedereen al getrouwd was, besloot haar moeder Sandra in februari een oproep te plaatsen in het AD. ,,Ik ben nog steeds stomverbaasd dat zo'n piepklein berichtje zoveel gevolgen had.''

Radio2 kreeg lucht van de oproep, Gerard Ekdom besteedde er aandacht aan in de uitzending en dat hoorden Elien en Dennis. ,,Er kan bij ons wel een bruidsmeisje bij'', dachten zij.

Voor altijd in mijn hart

En vandaag is het dan zover. Elien en Dennis, allebei stralend en met een glimlach van oor tot oor, hebben niks aan het toeval overgelaten. Sensation White, de plek waar ze elkaar in 2001 ontmoetten, is het thema voor hun compleet in wit, lila en zilver uitgevoerde bruiloft. Menigeen pinkt een traantje weg als Elien op de klanken van Dré Hazes' 'Voor altijd in mijn hart' aan de arm van haar oom de trouwzaal binnenschrijdt.

Mensenmensen

Dat Elien en Dennis haar wens lieten uitkomen, past wel bij ze, zegt Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Ingrid Suárez. ,,Jullie zijn sociaal en innemend, echte 'mensenmensen'. Ik kreeg echt positieve energie van jullie.''

De Edese Maartje zit er in haar wit-met-lila outfit als een prinsesje bij, een beetje beduusd van alle camera's die vandaag ook op haar gericht zijn. Als je dan één keer bruidsmeisje kunt zijn, dan heeft ze met deze bruiloft wel gelijk een hele mooie te pakken.