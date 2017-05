Janus de V. weer opgepakt na schenden voorwaarden vrijlating

De Steenbergse haven: toen en nu

12 mei STEENBERGEN - Tweeduizend gulden had Tom Vermeulen toen hij eind jaren zeventig de havenkom mocht pachten van de gemeente Steenbergen. ,,In België kocht ik een stapel oude telefoonpalen en vrienden van me hebben die in een weekend in het water geslagen voor de steigers'', lacht hij. ,,Maar nu is er wel serieus geld in gepompt.''