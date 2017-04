Klaas Otto: 'Ik ontsnapte aan liquidatie'

BERGEN OP ZOOM - No Surrender-oprichter Klaas Otto (49) is ervan overtuigd dat hij begin dit jaar is ontsnapt aan een liquidatie. Opdrachtgever zou volgens hem Piet S. (41) zijn, de man die een cruciale rol speelt in zijn strafonderzoek en dat rond de moord op Peet van der Linde (60) . Otto denkt dat hij doelwit was toen hij op 15 februari in Etten-Leur op bezoek ging bij S., de schoonvader van zijn zoon Joey.

Dat zegt Otto's advocaat mr. Louis de Leon. ,,Mijn cliënt is ervan overtuigd dat hij die dag in de val is gelokt, maar dat de aanslag door puur toeval niet is uitgevoerd.'' S. zou nadrukkelijk gevraagd hebben met welke auto Otto naar Etten-Leur zou komen. ,,Een rood Fiatje, zei hij. Maar hij liet zich op het laatste moment wegbrengen door zijn zoon in een witte Mercedes.''

'Aan de dood ontsnapt'

Bij de toegang van het woonwagenkamp van S. zag Otto een auto staan, aldus de raadsman. ,,Daarin zaten twee onherkenbare mannen met capuchons op. Mijn cliënt dacht daar toen niet veel van. Door alle gebeurtenissen is hij er later van overtuigd geraakt dat ze hem stonden op te wachten. Dat ze hem niet zagen komt omdat hij in een Mercedes zat en niet in een Fiat. Hij is aan de dood ontsnapt.'' Desgevraagd zegt De Leon dat Otto geen aangifte heeft gedaan. Hij gaat ervan uit dat de politie wel op de hoogte is: ,,Mijn cliënt zit in de cel en alle telefoongesprekken die ik met hem voer worden afgeluisterd.''

De van witwassen en afpersing verdachte Otto had die dag een ontmoeting bij S. met zijn zwager en mede-verdachte Janus de V. (46). Dat was tegen de voorwaarden waaronder de rechtbank Otto uit de cel had gelaten. De gastheer overhandigde bewakingsbeelden van de ontmoeting aan de politie, die Otto en De V. meteen terug in de cel zette. S. vertelde de politie ook dat hij van Otto getuigen en slachtoffers in diens strafproces had moeten beïnvloeden en omkopen. Als vertrouweling zou hij daartoe het beheer hebben gekregen over Otto's geldkoffers.

Leugens

Volgens de oud-No Surrender-baas zijn het allemaal leugens. Het heeft er volgens De Leon alle schijn van dat zijn cliënt van het toneel moest verdwijnen omdat S. uit was op geld. Dat bleek volgens hem eens te meer toen S. en diens maatje Corné R., met Otto en zijn zwager weer achter tralies, probeerden in te breken op het kampje van Otto en zijn familie in Bergen op Zoom. De politie pakte de twee verdachten op na een wilde achtervolging. De Leon: ,,Wat S. in de woonwagens zocht? Geen oude jeugdfoto's dunkt me.''

Het Otto-kamp vermoedt dat S. vaker dubbelspel speelde voor eigen gewin. Zo zou hij Joop M., de Belgische garagehandelaar die Otto in 2015 in zijn hals schoot, 100.000 euro hebben geboden om zijn aangifte van bedreiging en mishandeling tegen de Bergenaar in te trekken. ,,Aan Otto liet hij weten dat de Belg een miljoen vroeg'', aldus een goed ingelichte bron.

Liquidatie van Peet van der Linde

S. zit op dit moment vast op verdenking van witwassen. In het geruchtmakende opsporingsdossier 26Koper, naar een veronderstelde liquidatiebende uit Utrecht, is hij weliswaar geen verdachte maar wordt hij genoemd als mogelijke leverancier van wapens. De politie praat ook met S. over de liquidatie van Peet van der Linde in Breda. Zijn kompaan Corné R. uit Sprundel is in maart aangehouden als vermoedelijk schutter. S. was al in beeld omdat hij het slachtoffer nadrukkelijk had uitgenodigd voor het feestje in café 't Hoekske, waar Van der Linde op 6 januari op straat is doodgeschoten.

Piet S. ontkent elke betrokkenheid bij de afrekening. Dat benadrukt zijn advocaat mr. Alex Admiraal. ,,Mijn cliënt betreurt alle verdachtmakingen en vindt het vooral erg dat de nabestaanden zo over hem denken. Hij was een goede vriend van Peet.'' Admiraal benadrukt dat zijn cliënt geen verdachte is en alleen als getuige meermaals is gehoord over de moord. Op de beschuldiging van Klaas Otto wil de advocaat 'niet eens reageren'. Mensen in de omgeving van S. geloven niets van het liquidatie-scenario. Zij menen dat Otto er alle belang bij heeft om S. als ongeloofwaardig af te schilderen vanwege zijn belastende verklaringen.

