Ouders in actie om weggestuurde verliefde juf op school te houden

Klaas Otto: 'Ik ontsnapte aan liquidatie'

29 april BERGEN OP ZOOM - No Surrender-oprichter Klaas Otto (49) is ervan overtuigd dat hij begin dit jaar is ontsnapt aan een liquidatie. Opdrachtgever zou volgens hem Piet S. (41) zijn, de man die een cruciale rol speelt in zijn strafonderzoek en dat rond de moord op Peet van der Linde (60). Otto denkt dat hij doelwit was toen hij op 15 februari in Etten-Leur op bezoek ging bij S., de schoonvader van zijn zoon Joey.