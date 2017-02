Politie houdt ook vrouw Klaas Otto aan in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft maandag in Bergen op Zoom Nancy Otto, de vrouw van Klaas Otto aangehouden. Dat gebeurde tijdens een grote politieactie waarbij op zes plaatsen in Nederland huiszoekingen zijn gedaan. Op het kampje aan de Rijsselbergen in Bergen op Zoom was de politie maandagavond nog bezig met huiszoekingen in de woonwagen van Otto en die van twee andere families.

De actie heeft volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk plaats in het kader van de grote strafzaak tegen Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender tegen wie een strafproces loopt op verdenking van afpersing, mishandeling, brandstichting en witwassen. De politie hoopt meer bewijs te vinden en is mogelijk gericht op zoek naar belastend materiaal.

Aanhouding

Waar Nancy Otto van wordt verdacht, wil de politie nog niet zeggen. Haar aanhouding lijkt echter (mede) voort te vloeien uit de nieuwe aangifte van afpersing die een man uit Etten-Leur vorige week heeft gedaan tegen haar man. Deze aangifte lijkt het lang lopende strafonderzoek tegen Otto nieuw leven te hebben ingeblazen. Ook zijn oudste zoon (21) en schoonzoon (31) zijn in verband met de nieuwe afpersingszaak aangehouden - vorige week vrijdag al - en nu dus ook zijn vrouw.

Het slachtoffer uit Etten-Leur is een goede bekende van de Otto's. De aangifte kwam volgens Otto's advocaat Louis de Leon dan ook als een mokerslag aan bij zijn cliënt. De aangever heeft de politie mogelijk veel extra informatie over Otto gegeven. Hij bezorgde de recherche vorige week in ieder geval de stiekem opgenomen videobeelden van een heimelijke ontmoeting bij hem thuis tussen Klaas Otto en diens rechterhand Janus de V. (46).

Beiden mochten van de rechtbank geen contact met elkaar hebben. Dat was het bewijs voor de politie dat Otto de strenge voorwaarden van zijn vrijlating had overtreden. Vrijdag werden beide mannen door de politie van hun bed gelicht. Otto was vier dagen eerder door de rechtbank uit de cel gelaten.

Ontmoeting

Na de ontmoeting deed de man uit Etten-Leur aangifte bij de politie van afpersing door Otto en diens zoon en schoonzoon, die ook bij het gesprek aanwezig waren. Advocaat Eric Thomas zegt dat deze twee mannen met de hele zaak niks te maken hebben: ,,De zoon heeft alleen zijn vader naar Etten-Leur gereden.''

Over de nieuwe aangifte tegen Otto wil Thomas niet veel kwijt. ,,Het is het zoveelste hoofdstuk in een schimmig geheel waarin alle betrokkenen eigen agenda's lijken te hebben die justitie moet natrekken.'' Klaas Otto is vorig jaar juni opgepakt. De oprichter van de omstreden motorclub No Surrender zou onder meer drie bekenden hebben afgeperst, mishandeld en bedreigd.

