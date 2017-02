Politie houdt ook vrouw Klaas Otto aan

BSD: 'Wat is er aan de hand met parkeergarage De Parade?'

15:26 De BSD maakt zich grote zorgen over de staat waarin parkeergarage De Parade in Bergen op Zoom zich bevindt. De raadsfractie is zich een hoedje geschrokken dat de herstelwerkzaamheden aan de garage bijna een miljoen euro kosten en vraagt zich af of gebruikers geen risico lopen.