Rij voor de tattooshop: 2 jaar wachttijd

BREDA / BERGEN OP ZOOM - Twee jaar wachttijd voor het laten zetten van een tatoeage. Het is de werkelijkheid bij diverse tattooshops in West-Brabant.

Het aantal tattooshops in Nederland is in zeven jaar tijd meer dan verdubbeld. Desondanks hebben diverse shops een wachttijd van één en soms zelfs twee jaar.

Breda

Zo ook bij Vintage Tattoo Studio in Breda. Wil je door eigenaar Andy Davies getatoeëerd worden, moet je gemiddeld twee jaar wachten. “Ik doe één keer per jaar een dag plannen waarop ik alleen maar afspraken aanneem. De mensen staan dan rijen dik te wachten. De laatste keer was in juli 2016 en mensen konden dan een afspraak maken voor april 2018. Sindsdien heb ik een klantenstop”, vertelt de eigenaar. Hij legt uit dat hij kieskeurig is en niet iedere klant helpt. Zo zet hij alleen sleeves (een tatoeage over de gehele arm) of andere grote tatoeages.

Waarom mensen twee jaar willen wachten op een tatoeage van Davies? Vaste klant Marc Vlutters legt uit: “Andy heeft een erg goede reputatie. En dat maakt hij waar, want sinds ik een tatoeage van hem heb, ben ik ijdel geworden.”

Inktfabriek

Bij de eigenaar van De Inktfabriek in Breda, Melvin Munsterman, moeten nieuwe klanten ook nog even geduld hebben. Die kunnen over anderhalf jaar terecht. Bij andere artiesten die werkzaam zijn in de tattooshop, kunnen klanten wel eerder terecht: gemiddeld binnen twee maanden. Het hangt dus af van de artiest. “Het zijn kunstenaars die voor iedereen een uniek ontwerp maken. Iedere artiest heeft dan ook een eigen specialiteit”, vertelt floormanager Marieke Roosen.

Bergen op Zoom

Brian Heijboer van IQ Tattoo waar onder andere Swallow Ink Tattoo in Bergen op Zoom en INCK Tattoos in Breda onder vallen, legt uit dat in zijn zaken de wachttijden meevallen. “Wij hebben klanten vanuit heel Europa waarvoor wij zelfs vliegveld- en hotelservice verzorgen. Maar onze wachttijd valt mee, omdat wij vijftien goede artiesten in dienst hebben.”

Volgens diverse tatoeëerders worden tatoeages steeds meer door de maatschappij geaccepteerd. “Mensen zien het nu eenmaal op televisie, bij voetballers en op straat. Ze willen hun lichaam uniek maken”, aldus Roosen van De Inktfabriek.

Kwaliteit

Door de populariteit van tatoeages schieten de shops als paddenstoelen uit de grond. Dit is volgens diverse tatoeëerders geen goed teken. “Iedereen kan een shop beginnen. Je nodigt de GGD uit voor een controle op hygiëne, vervolgens ontvang je een certificaat en dan mag je een tattooshop beginnen. Er is geen controle op kwaliteit en dat zorgt voor schijnveiligheid”, vertelt Hugh Stoffers, voorzitter van Belangenbehartiging voor Tatoeëerders en Piercers.

Doordat er geen controle op kwaliteit is, zien bovengenoemde tatoeëerders met regelmaat ‘verminkte’ mensen naar hun shop komen. “Wij moeten het dan opknappen”, aldus Roosen.