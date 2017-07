Dode en zwaargewonde bij steekpartij woning Bergen op Zoom

In de voetsporen van de draak in Bergen op Zoom

22 juli BERGEN OP ZOOM - Rond Bergen op Zilver, de tentoonstelling over zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom, zijn er vanuit Het Markiezenhof de nodige activititeiten opgezet. Zilver is meer dan de tentoonstelling in het stadspaleis, de Gertrudiskerk, synagoge, Gevangenpoort en Ontmoetingskerk is het idee.