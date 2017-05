Voetganger doodgereden op A4 bij Bergen op Zoom, snelweg weer open

video Christel Verbogt uit Halsteren wil Mis(s) 2017 worden: 'Die rolstoel maakt mij niet minder'

7:00 HALSTEREN - Donkere krullen zwieren langs haar gezicht. Een ontwapenende lach. Elegante verschijning ook. Christel Verbogt draait zichzelf in de rolstoel en drapeert de groene plisse rok over haar benen. De Halsterse van twintig lentes is er klaar voor. Laat de camera's maar komen! Zaterdag schittert ze in de live tv-finale bij SBS 6 voor de Mis(s) Verkiezing 2017. Mooi zijn is mooi, maar power hebben is nog mooier. Christel is zo'n power girl met een beperking. ,,De vooroordelen moeten stoppen. Die rolstoel maakt mij niet minder.''