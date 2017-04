1 april: Van Zwitsalgeurverf tot de Chocomel-condoom

Verdachten 'vergismoord' zeker twee weken langer vast

31 maart De zes mannen die deze week zijn opgepakt voor de zogenoemde 'vergismoord' op Amsterdammer Djordy Latumahina blijven langer in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam vandaag beslist. De zes blijven nog zeker twee weken in voorlopige hechtenis.