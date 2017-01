100 jaar Bond tegen vloeken: 'We zijn relevanter dan ooit'

Verder ziet de Koeijer het uitbrengen van de beroemde papegaaiposter in 1990 en de verandering van strategie in 2012 als meest recente hoogtepunten. Vooral de nieuwe aanpak wierp zijn vruchten af volgens de Koeijer. De Bond doet het namelijk momenteel goed met ongeveer 15.000 betalende leden. ,,In plaats van eenzijdig communiceren via posters gaan wij tegenwoordig vijf dagen in de week met een bus het land in om de mensen te spreken. We horen dan direct van de mensen wat zij vinden van schelden en welke woorden hen precies pijn doen. Ook zijn wij actief op internet en sociale media, waarop wij graag de discussie aangaan."



Dat laatste bleek twee weken geleden nog toen de Bond reageerde op het gevloek van acteur Ferry Doedens in het BNN-programma De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld. ,,Het is een zwaktebod als je zulke woorden nodig hebt in zo'n prachtig programma. Je kunt alles zeggen, maar het is een teken van beschaving als je dat niet altijd doet'', zei de organisatie toen.