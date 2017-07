13 zwemmers van zandplaat gehaald na levensgevaarlijke actie bij Breskens

Rotterdams OV-bedrijf zoekt naar held die ingreep bij angstig metro-ritje

18:43 De RET is op zoek naar de held die vanmiddag in de Rotterdamse metro een angstige situatie in goede banen wist te leiden. De man, gekleed in een Rode Kruis-uniform, wist een agressieve en gewonde man in bedwang te houden én de overige passagiers gerust te stellen. Niet veel later werd het metrostel ontruimd en kon de politie – met getrokken wapens – de verdachte arresteren.