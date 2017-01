1600 Nederlandse reizigers teruggehaald uit Gambia

,,Er worden ernstige onregelmatigheden verwacht rondom de machtsoverdracht van het presidentschap in Gambia. Dat kan onveilige situaties opleveren voor de in het land aanwezige vakantiegangers'', aldus TUI. Ruim achthonderd mensen zijn via TUI in Gambia. Om hoeveel Nederlanders het precies gaat, is volgens de reismaatschappij nog niet duidelijk.



Niet geschikt

Volgens TUI is het land nu niet geschikt als toeristische bestemming. De komende dagen zullen in ieder geval geen nieuwe vakantiegangers naar Gambia gebracht worden. De mensen die naar Nederland teruggaan, worden woensdag en donderdag opgehaald als de situatie op het vliegveld van Banjul dit toelaat. Het merendeel van de reizigers verblijft in een hotel, maar er zijn er ook die slechts een ticket geboekt hebben, aldus de organisatie die contact probeert te krijgen met alle reizigers in Gambia.



Volgens directeur Steven van der Heijden van Corendon is het laatste bericht dat het vliegveld in Banjul vanavond zou zijn gesloten. ,,Het is dus nog maar de vraag of we de mensen vannacht kunnen ophalen'', aldus van der Heijden. Corendon denkt vier vluchten nodig te hebben om iedereen mee te nemen. De reisorganisatie heeft een deel van de mensen nog niet kunnen bereiken. Corendon heeft 831 mensen in het land.



Noodtoestand

President Yahya Jammeh van Gambia riep vandaag de noodtoestand uit, kort voordat hij de macht zou moeten overdragen aan oppositieleider Adama Barrow. Op de Gambiaanse staatstelevisie zei het staatshoofd dat hij zijn troepen opdracht heeft gegeven 'vrede, wet en orde' te bewaken.



Jammeh verloor op 1 december de verkiezingen in het land met nog geen 2 miljoen inwoners van Barrow. Die zou donderdag geïnaugureerd moeten worden, maar Jammeh weigert op te stappen. Andere West-Afrikaanse landen vinden dat onacceptabel en zinspelen op een militaire interventie. Om de druk op te voeren heeft Nigeria al een eerste oorlogsschip naar de Gambiaanse kust gedirigeerd.



Onregelmatigheden

De president erkende in eerste instantie zijn verkiezingsnederlaag, maar kwam daar later op terug, omdat de kiescommissie een aantal onregelmatigheden had vastgesteld. Jammeh wil in functie blijven totdat het hoogste rechtscollege zich over de kwestie heeft gebogen. Hij kondigde de noodtoestand direct af voor negentig dagen. Welke gevolgen de noodtoestand precies heeft, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of en hoe de inauguratie van Barrow, die voor donderdag staat gepland, doorgaat.