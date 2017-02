23 jaar cel voor Nederlandse smokkelpiloot

Ook een 61-jarige Pool, die in Groot-Brittannië woont en de drugs in ontvangst nam, moet de cel in. Hij kreeg zeventien jaar opgelegd, bericht de BBC vandaag.



De Nederlander verklaarde dat hij niet wist dat er 22 kilo cocaïne zat in een aantal rode metalen kisten die als gewicht dienen om het vliegtuig te verankeren op de grond. Dat hij de kistjes had meegenomen naar zijn hotel, was naar zijn zeggen om indruk te maken als piloot.



De partij drugs had een waarde van omgerekend 2,8 miljoen euro. De BBC vermeldt verder dat de Nederlander in zijn hotelkamer werd aangehouden terwijl hij met zijn broek naar beneden op het toilet zat. In het hotel zou de Pool de drugs van de Nederlander in ontvangst nemen.