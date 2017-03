320 balkons Breda blijken levensgevaarlijk

Scholen zamelen samen geld in voor begrafenis Ouahib (13)

20:34 Het Montessori Lyceum en de Theo Thijssenschool in Amsterdam zamelen samen geld in om de 13-jarige Ouahib in Marokko te kunnen laten begraven. Dat zegt rector Wrister Grommers van het Montessori waar Ouahib op school zat.