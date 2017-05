35.000 kranten niet bezorgd in Noord-Brabant

Autistische Martijn is gevonden in Bangkok en zit veilig in een ziekenhuis

8:52 Martijn Goorts (24) is gevonden. Hij was op een busstation vlakbij de Thaise hoofdstad Bangkok, toen een bekende van de familie hem vond. Dat meldt zijn moeder Angeline ten Have. De autistische jongen uit Uden was anderhalve week vermist, nadat hij op eigen houtje op het vliegtuig stapte.