50PLUS begint eigen radiozender

Feestgangers onwel in Damwoude

6:35 In het Friese Damwoude (gemeente Dantumadeel, bij Dokkum) zijn 23 bezoekers van een feesttent de nieuwjaarsnacht onwel geworden. Ze klaagden over prikkende ogen en ademhalingsmoeilijkheden, meldt de Veiligheidsregio Fryslân. Dat gebeurde even na 04.00 uur vanmorgen.