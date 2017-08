Zes gewonden door op hol geslagen paarden Burgh-Haamstede

Minister Koenders over Noord-Korea: 'Het is belangrijk om hoofd koel te houden'

11 augustus Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) reageert dat ,,niemand is gebaat bij grote woorden'' in het conflict tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. ,,Het is belangrijk dat men het hoofd koel houdt en bijdraagt aan de-escalatie en het voorkomen van miscalculaties'', aldus Koenders.