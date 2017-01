7-jarig meisje alsnog overleden na gezinsdrama Halfweg

Het meisje, Kardelen, werd zondagmiddag zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis in het bijzijn van haar moeder. Gisteren liet een woordvoerder van de politie al weten dat de situatie nog altijd ernstig was. Niet lang erna is het meisje overleden aan haar verwondingen. Het meisje woonde in Amsterdam bij haar moeder, maar was op bezoek bij haar vader in Halfweg.



Vader Halil A. scheidde een jaar geleden van Kardelen’s moeder en mocht zijn oogappel nog maar sporadisch zien. Hij zou gedreigd hebben met ‘het nemen van wraak’ door het meisje iets aan te doen, schrijft de website Turks.nl. De politie doet daar geen uitspraken over.



Het incident vond plaats in een woning aan de Beatrixstraat. De politie meldde aanvankelijk bezig te zijn met een geweldsincident in een woning in Halfweg. De politie was afgelopen dagen terughoudend met het geven van informatie omdat het een persoonlijk drama betrof. ,,Het is al verdrietig genoeg.”



Via Facebook wordt door dorpsbewoners opgeroepen om een bloemenzee voor het meisje neer te leggen.