9 jaar en tbs voor roofmoord op 95-jarige buurvrouw

De rechtbank Noord-Holland acht bewezen dat de drugsverslaafde buurvrouw in mei van dit jaar het slachtoffer met verschillende zware voorwerpen op het hoofd heeft geslagen, waardoor de hoogbejaarde vrouw kwam te overlijden.



De vrouw werd thuis aangetroffen in een plas bloed, met een aangesnoerde sjaal om haar hals en een doek in haar mond.



De verdachte verklaarde dat zij naar het slachtoffer was gegaan omdat zij geld nodig had voor drugs. Omdat zij te weinig geld kreeg, sloeg zij in een waas in op het slachtoffer. Vervolgens roofde zij geld.