Aantal botsingen tussen weggebruikers en wilde zwijnen breekt records

Vereniging Wildbeheereenheid Veluwe (VWV) houdt het aantal botsingen bij. In juli gebeurde het tot dusver 48 keer. In juni knalde 71 keer een zwijn op een bestuurder, in mei 82 keer. Bij elkaar is dat al meer dan de helft van het aantal van 306 botsingen in geheel 2016. In 2015 werden 368 botsingen met zwijnen op de Veluwe geregistreerd.