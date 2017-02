'Aantal winkelovervallen opnieuw gedaald'

‘Oorlogsbrief' uit Enschede na 72 jaar terug dankzij kringloop

19 februari De bij de Kringloop Enschede aangetroffen ‘oorlogsbrief’ is terug bij de familie aan wie hij 72 jaar geleden was gericht: de Zanderinks. Vorige week berichtte deze krant over een opmerkelijke vondst van Simone Overkamp (38) uit St. Isidorushoeve. Ze kocht voor een euro een ingelijste enveloppe bij Kringloop Enschede.