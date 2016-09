ABN AMRO schrapt komende jaren honderden banen

Volgens de NOS maakt de afslanking deel uit van de zogeheten paraplu adviesaanvraag voor het project 'Simplify'. Tot 2020 zullen er arbeidskrachten worden afgevloeid. De bank moet de broekriem aantrekken nadat de nettowinst vorig kwartaal daalde met 35 procent naar 391 miljoen euro.



Bezuinigen

Volgens de bank komen volgend jaar 625 tot 950 reguliere arbeidsplaatsen te vervallen, oplopend naar 975 tot 1375 banen in de periode tot 2020. Dat gaat zowel via gedwongen ontslagen als natuurlijk verloop, en daarnaast worden bestaande vacatures geschrapt. Zo wil de bank tot 2020 ongeveer 200 miljoen euro bezuinigen. Een woordvoerder van ABN Amro gaf aan dat ook in het buitenland wordt gekort op arbeidsplaatsen.



De banen zullen verdwijnen bij ondersteunende en controlerende functies zoals op de afdelingen personeelszaken, financiële administratie en risicomanagement. In totaal werken daar ongeveer 5000 medewerkers. ABN gaf aan te blijven kijken naar verdere besparingsmaatregelen, waardoor mogelijk nog meer arbeidsplaatsen kunnen komen te vervallen. Topman Gerrit Zalm van ABN Amro liet weten zo snel mogelijk duidelijkheid te willen geven over de situatie.



Veranderende wensen

Door de komst van nieuwe spelers, het goedkoper worden van producten en diensten, de toenemende digitalisering en de oplopende kosten voor regelgeving is de reorganisatie volgens de bank noodzakelijk. ,,Klanten en toezichthouders dwingen de bank om steeds sneller in te spelen op veranderende wensen'', schrijft de bank in de adviesaanvraag.