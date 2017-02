Abortusartsen zien plan abortuspil niet zitten

Maar volgens het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) ,,moet niet lichtvaardig aan de abortuswet getornd worden''. De beroepsvereniging heeft geen principiële bezwaren, maar vindt dat eerst degelijk onderzocht zou moeten worden of vrouwen hier wel behoefte aan hebben. Ook is volgens de NGvA onduidelijk wat huisartsen hiervan vinden.



Afgelopen week toonde ook de Raad van State zich zeer kritisch over het voorstel van Schippers. Volgens het belangrijke adviesorgaan geeft de minister onvoldoende aan waarom ook een huisarts een zwangerschap moet kunnen beëindigen. Nu kan dat alleen in ziekenhuizen en abortusklinieken. De minister zegt een einde te willen maken aan onduidelijkheid, maar volgens de raad is die er helemaal niet.