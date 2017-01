Abortuspil nu ook via de huisarts te krijgen

Voorheen konden vrouwen met een ongewenste zwangerschap alleen terecht bij een abortuskliniek of een ziekenhuis, maar daar komt nu verandering in. Volgens minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zou de maatregel moeten zorgen voor een daling in het aantal abortussen, omdat vrouwen meer vertrouwd zijn met de huisarts, deze de thuissituatie kent en kan adviseren in eventuele anticonceptie.



Huisartsen mogen de pil echter niet zomaar voorschrijven. Zo moeten ze er speciale scholing voor hebben gehad en samenwerkingsafspraken hebben met ziekenhuizen of klinieken. Ook moeten de huisartsen informatie verstrekken over de behandelingen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De exacte eisen voor de vergunning worden momenteel uitgewerkt.



Opgeschort



De abortuspil zou in 2015 al op voorschrift van de huisarts via de apotheek beschikbaar komen, maar de christelijke partijen kwamen daartegen in het geweer. Het besluit werd opgeschort in afwachting van medisch en juridisch onderzoek.



De bestanddelen van het nieuwe medicijn worden overigens al sinds de jaren '80 gebruikt om zwangerschappen af te breken. Het bestaat uit vijf tabletten die net als de voorheen gebruikte middelen een soort miskraam in werking zetten, waardoor de vrucht via de vagina het lichaam verlaat.



Het kan nog een paar weken duren voordat de wetswijziging van kracht wordt. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet bekend.