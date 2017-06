Aboutaleb moet zich op Rotterdam richten

Te kleine baby langer aan navelstreng

7 juni In meerdere ziekenhuizen worden binnenkort de mogelijkheden voor en de voordelen van het later doorsnijden van de navelstreng onderzocht. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontwikkelde een tafel waarop te kleine baby's meteen zorg kunnen krijgen zonder dat de navelstreng al is doorgeknipt.