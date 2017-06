Aboutaleb: Solidair betekent niet nog meer migranten

Aboutaleb vindt dat Nederland wel meer open moet staan voor migranten die iets kunnen betekenen voor onze samenleving. Op dit moment is het nauwelijks mogelijk om legaal vanuit bijvoorbeeld Afrika in Europa te gaan werken, zonder asiel aan te vragen. ,,Canada maakt bijvoorbeeld op ambassades in het buitenland bekend dat er technici nodig zijn en dan kunnen mensen solliciteren. Zo schep je perspectief. Als het dan dit jaar niet lukt, solliciteer je volgend jaar weer. Dat is beter dan in een gammel bootje stappen.’’



De burgemeester gooit nog een andere steen in de vijver: hij vindt dat de PVV moet plaatsnemen aan de formatietafel bij informateur Herman Tjeenk Willink. ,,Het lijkt me logisch dat alle partijen vanaf het centrum naar rechts aan tafel gaan. De PVV zit ook in het rechterkamp, dus ze zullen het met elkaar moeten rooien. Ik vind dat eerlijk naar de kiezer.’’



Aboutaleb bedoelt het vooral strategisch. Hij vindt niet dat VVD en CDA per se een kabinet moeten vormen met de PVV. ,,Als aan tafel blijkt dat het niet lukt, dan kun je naar links kijken. Eerst naar GroenLinks, daarna pas naar de PvdA. Als laatste mogelijkheid, als de stabiliteit van het land ervan hangt, dan moet Lodewijk Asscher een rekensom maken. Maar dan moet echt elke optie voor een centrumrechts kabinet uitgesloten zijn.’’