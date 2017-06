Abseilende hulpverleners redden opvarenden gestrande boot

Negen minderjarigen in ziekenhuis met al­co­hol­ver­gif­ti­ging na TT-festival Assen

11:09 Negen jongeren onder de 16 jaar zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag met een alcoholvergiftiging opgenomen in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. De minderjarigen waren naar het TT-festival in de Drentse hoofdstad geweest.