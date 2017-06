Accountant ontdekt dat Hengelo nog ergens 4,6 miljoen moet hebben

Miljoenen uit jaren '90

Uiteindelijk was het de accountant die in de boeken ontdekte dat de gemeente 4,6 miljoen overhoudt op het Besluit Woninggebonden Regeling uit de jaren negentig. Dat was een subsidieregeling voor betaalbare nieuwbouw. Vorig jaar werden de laatste betalingen gedaan en toen resteerde dit bedrag in de door de gemeente beheerde geldpot. Samen met andere overschotten elders in de begroting betekent dit voor Hengelo een positief resultaat van precies 6,1 miljoen euro. Er werd onder meer minder aan bijstandsuitkering verstrekt en door de zachte winter werd er minder zout gestrooid dan verwacht. Ook was er een rentevoordeel van een half miljoen euro.