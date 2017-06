Accountants: controle topinkomens te complex

Automobilist CS: Ik weet niet meer hoe ik in binnenstad terecht ben gekomen

12 juni De Amsterdammer (45) die zaterdagavond bij Amsterdam Centraal Station acht voetgangers aanreed, weet zelf niet meer hoe hij in de binnenstad terecht is gekomen. Hij is volgens de politie erg geschrokken en wil graag weten wat er is voorgevallen. De voorlopige conclusie van het onderzoek is dat hij vermoedelijk door zijn suikerziekte onwel werd en daardoor de controle over zijn auto verloor.