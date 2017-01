Achmea rekent weer op miljoenenschade

Achmea, moederbedrijf van onder meer Centraal Beheer en Interpolis, is de grootste verzekeraar van Nederland. Het bedrijf heeft onlangs als eerste verzekeraar het Vuurwerkmanifest ondertekend. Dat is een initiatief van onder meer oogartsen om consumentenvuurwerk verboden te krijgen.



,,Het is niet normaal dat we dit soort schade binnen een paar uur aanrichten", aldus de woordvoerder van Achmea. ,,We zijn het eens met alles wat oogarts Tjeerd de Faber vanochtend heeft gezegd." De Faber, werkzaam bij het Oogziekenhuis Rotterdam, zei dat ,,we moeten stoppen met consumentenvuurwerk".