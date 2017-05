Acht aanhoudingen bij grote drugsactie in Leeuwarden

Ooggetuigen fatale steekpartij Oss: Pool werd in steegje opgewacht

30 april De man die zaterdagavond laat werd doodgestoken op de Molenweg in Oss werd door de dader opgewacht in een steegje. Dat zeggen verschillende ooggetuigen tegen het Brabants Dagblad. Het slachtoffer is een veertiger van Poolse komaf die pas een paar weken in de straat woonde, zo blijkt uit gesprekken met buurtbewoners.