ACM onderzoekt machtsmisbruik bij maker OV-chipkaart

Gisteren meldde het AD dat Translink met de OV-chipkaart een ware geldmachine in handen heeft. Van 2011 tot 2015 maakte het bedrijf 55 miljoen euro winst. De plastic kaartjes kosten nog geen euro en worden verkocht voor 7,50 euro. Als de kaart kapot gaat kost een nieuwe 11 euro. Na vijf jaar moeten gebruikers van het openbaar vervoer een nieuwe kaart kopen voor hetzelfde bedrag. Translink (voluit Trans Link Systems, TLS) heeft een monopoliepositie.



,,We willen weten of Translink een economische machtspositie heeft. Dat is waarschijnlijk eenvoudig vast te stellen, en dat is ook niet verboden. Vervolgens kijken we of er misbruik word gemaakt van de machtspositie. We willen weten hoe de geldstromen binnen TLS lopen,’’ zegt ACM-woordvoerster Pauline Gras. De toezichthouder kan niet zeggen hoe lang het onderzoek duurt. ,,We weten niet wat nog tegenkomen.’’ Ook over de aard van het onderzoek wil de ACM niets kwijt. Doorgaans bestaat een dergelijk onderzoek uit het minutieus doorspitten van de boekhouding en verhoren van de betrokkenen.