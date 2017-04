Action roept pluche speelgoedbeertjes terug

OM eist 4 jaar cel voor werven jihad

13 april Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag voor de rechtbank in Roermond vier jaar cel geëist tegen een 28-jarige asielzoeker. De Marokkaan wordt ervan verdacht te hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie door mensen te werven voor de gewapende strijd in het kalifaat IS. Hij deed dat in het azc in Echt, aldus het OM.