AD-poll: Merendeel vindt automatisch donor zijn slecht idee

Twee dagen geleden stemde de Tweede Kamer geheel onverwachts in met een voorstel van D66 voor een nieuwe donorwet. Daarbij moeten Nederlanders actief aangeven dat ze geen donor willen zijn. Nu is dat juist andersom: mensen moeten actief aangeven dat ze donor willen zijn.



Bij de stemming in de Tweede Kamer wonnen de voorstanders allesbehalve ruimschoots: 75 Kamerleden stemden voor, terwijl er 74 tegenstemmen waren.



Uit de poll op deze site blijkt een iets groter verschil: tegenover de 59 procent die tegen is, stemde 41 procent voor de nieuwe donorwet. In totaal lieten iets meer dan 37.000 lezers hun stem horen.



'Enorme blunder'

Dat de wet nu door de Tweede Kamer is, was het gevolg van een 'enorme blunder' van Kamerlid Frank Wassenberg (PvdD). Hij was niet aanwezig bij de stemming, omdat hij naar eigen zeggen een afspraak te laat had gepland en vervolgens in het openbaar vervoer richting Den Haag vaststond.



Wassenberg is tegen het feit dat mensen actief hun stem moeten laten horen als ze geen donor willen zijn. De Partij voor de Dieren vindt het 'vreselijk belangrijk' dat er meer orgaandonoren komen, maar mensen moeten zelf kunnen beslissen over hun lichaam.



De nieuwe donorwet moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.