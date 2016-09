Advies: tbs met dwang voor doodschieten Linda

Linda en John hadden een turbulente relatie. Over en weer deden de twee aangiftes over elkaar. De spanningen kwamen tot een hoogtepunt toen F. zijn ex-vriendin vorig jaar in Waalwijk doodschoot, waarna hij vluchtte. Kort daarna gaf hij zichzelf aan en bekende zijn daad. Volgens de man had hij het wapen niet gekocht om Linda te vermoorden, maar om zichzelf te beschermen. Deskundigen stellen dat F. verminderd toerekeningsvatbaar is omdat hij last heeft van een narcistische persoonlijkheidsstoornis.



Volgens de recherche is het onwaarschijnlijk dat F. zelfmoord kon plegen, vanwege de lengte van de geluidsdemper op het pistool. De woede in de relatie zou vooral gegrond zijn doordat F. het niet kon verkroppen dat Linda een nieuw relatie had. Linda zou, samen met haar ex'en hebben geprobeerd F. te provoceren door zoenfoto's te sturen. F. erkent op zijn beurt dat hij naaktfoto's van Linda op Facebook heeft gezet. Hij zou deze wel weer verwijderd hebben. Volgens F. zou Linda 'waanbeelden' hebben wat betreft de bedreigingen.



Zelfmoord

Volgens een getuige liep John F. 'in een vloeiende lijn' op de auto van Linda af en schoot hij drie keer. F. zelf zegt dat hij in eerste instantie van plan was om voor haar ogen zelfmoord te plegen. Volgens de verdachte veranderde dat plan toen Linda haar duim opstrak en 'grijnsde'. Na de schietpartij reed F. naar een vriendin. Hij zei tegen haar dat hij 'iets heel ergs heeft gedaan waar ik waarschijnlijk 18 jaar voor kan krijgen'.



Enkele dagen na de moord zei de politie al dat er mogelijk te weinig was gedaan met meldingen van stalking en wapenbezit door F. Die beweringen werden uiteindelijk ondersteund door de conclusies in een onderzoek van de politie.