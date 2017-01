Advocaat slachtoffers 'webcampedo' Aydin C. eist smartengeld

Op de derde zittingsdag werden de dossiers van twaalf minderjarige slachtoffers uit verschillende landen behandeld. Aydin C. zou 39 slachtoffers hebben gemaakt: 34 jonge meisjes en vijf homoseksuele mannen. Zij zijn afkomstig uit Nederland, Engeland, Noorwegen, de Verenigde Staten, Australië en Canada.



Angst

De meisjes die vandaag aan het woord kwamen, stelden onder meer dat zij uit angst naakt voor de webcam zijn gegaan en bedreigd werden door C. als er iets niet naar zijn zin was. ,,Je moet iets laten zien, anders doe ik je familie wat aan", zei C. onder de schuilnaam 'Kelsey' tegen een van de slachtoffers.



Een ander meisje dacht dat ze 'eindelijk een vriendin' had gevonden in Kelsey. ,,Ik werd gepest in die tijd, en al die jaren pesten maakte zij weer goed als ze zei dat mijn borsten groot genoeg waren", zei ze in de rechtszaal.



C. stuurde in meerdere gevallen de foto's echter naar de ouders, grootouders en vrienden van de slachtoffers. ,,Dit is jouw vriendinnetje. Vind je het goed dat ze dit doet?", vroeg hij aan een kennis van een van de meisjes.



Chatgesprekken

Weergaven van chatgesprekken en aliassen zijn teruggevonden op computers die zijn gevonden in de woning van de verdachte. Hoewel specialisten nog geen toegang hebben tot de data op een van de schijven, is op andere gegevensdragers veel informatie gevonden. Daaronder zijn ook duizenden foto's en filmpjes.



C. stond voor de rechter op verdenking van het chanteren van tientallen meisjes in meerdere landen, tussen 2008 en 2014. De zaak zorgde voor veel ophef omdat een van die meisjes, de Canadese Amanda Todd, zelfmoord pleegde. Het 15-jarige meisje uit Canada maakte in 2012 een eind aan haar leven nadat de Tilburger haar jarenlang had afgeperst met een naaktfoto. Een filmpje van Amanda, waarin ze met geschreven teksten vertelt over de ellende die Aydin had aangericht, ging de hele wereld over.