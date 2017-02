'Uitspraak Van der Graaf is nieuwe klap voor familie'

De nabestaanden ergeren zich sinds zijn vrijlating aan Van der Graaf, omdat hij meer dan eens -en met succes- zijn voorwaarden aanvocht. ,,Het is een man die als een soort pseudo-advocaat de hele dag aan de stoelpoten van de rechtstaat zit te zagen. Dat deed hij al voor de moord, en hij is daar gewoon mee verder gegaan. Die man leeft alleen maar voor zichzelf. Nu weer heeft hij het Openbaar Ministerie en de reclassering getart. Dat is moeilijk te verteren.’’



Van der Weide hoopt dat het Openbaar Ministerie de voorwaarden waarop Van der Graaf is vrijgelaten gaat aanscherpen. Die mogelijkheid is er, maar justitie wil daar nog niet op vooruitlopen. Onder meer omdat dit het contact dat Van der Graaf heeft met de reclassering verder zou kunnen verslechteren. ,,Toch hoopt de familie dat er serieus opnieuw gekeken wordt naar de voorwaarden. Het is nu bijvoorbeeld volgens de reclassering niet goed in te schatten of hij nog een gevaar vormt voor de samenleving.’’



De voormalig chauffeur van Fortuyn, Hans Smolders, zei tegen De Telegraaf dat hij het vonnis 'niet serieus' neemt. ,,De rechtstaat heeft dit aan zichzelf te danken. Als je hem levenslang had gegeven, had die idioot de rechtsstaat niet kunnen tarten. De falende, wereldvreemde rechters krijgen het nu als een boemerang terug. Het gezag haalt zichzelf onderuit.’’