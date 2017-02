Advocaten dreigen met rechtszaak over rubberkorrels in kunstgras

Volgens woordvoerder/raadsman Martin de Witte zijn alle gemeenten die kunstgrasvelden met de korrels bezitten verplicht te saneren nu de discussie over mogelijke gezondheidsgevaren keer op keer oplaait. ,,Nu de onduidelijkheid blijft voortbestaan, moeten overheden het spul weghalen en vervangen door een veilig alternatief.'' De Witte verwijst daarbij naar het zogeheten 'voorzorgsbeginsel' in de Verklaring van Rio uit 1992 die door de Europese Unie is omarmd. Daarin is vastgelegd dat overheden 'waar ernstige schade dreigt' beschermingsmaatregelen niet uit zullen stellen omdat er ‘geen volledige wetenschappelijke zekerheid’ is.

Discussie

De Witte: ,,Die passage in de Verklaring van Rio is in dit geval zeer toepasselijk. Wetenschappers blijven immers met elkaar discussiëren over de gezondheidsrisico’s van de korrels." Zo plaatsten onderzoekers deze week in het tv-programma Zembla nog kanttekeningen bij het RIVM-rapport van december dat concludeerde dat de vulling van kunstgrasvelden veilig is.



Ook de mogelijke 'ernstige schade' uit de internationale verklaring is volgens De Witte in dit geval van kracht. ,,Niemand betwist namelijk dat er kankerverwekkende stoffen in die korrels van oude autobanden zitten, en dat nog steeds niet 100 procent uit te sluiten valt dat sporters die erop spelen er misschien in de toekomst toch last van kunnen krijgen.''