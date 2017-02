Afscheidsbrief Februaristaker opgedoken

Het stadsarchief deed zijn oproep vorig jaar, wat veelvuldig in de media kwam. Daardoor werd de aandacht van Ellen Hettinga, kleindochter van Kraan, getrokken. Ze besloot een foto van haar opa en de afscheidsbrief aan zijn geliefden in te leveren. De brief schreef hij op 19 november 1942, de dag dat hij door de Duitsers werd gefusilleerd in Soesterberg. De brief is nu in het bezit van het Verzetsmuseum.