Agent is niet blij met pet

Failliet

'Er zijn leveranciers failliet gegaan omdat uiteindelijk niet het aantal producten wordt afgenomen wat wel was aangegeven. Er worden hele productielijnen ingericht. Als de afname dan tegenvalt, is er een probleem. Dit is erg vervelend.' Welke leveranciers failliet zijn gegaan, is niet bekend.



Hoewel niet alles op rolletjes verloopt, zijn de meeste politiemensen positief over de uitstraling van het nieuwe pak met de gele strepen. Véél beter dan het oude, saaie en vooral onpraktische blauwe uniform van voor 2014. In een interne evaluatie zegt 86 procent van de agenten de werkzaamheden beter te kunnen uitvoeren in hun nieuwe outfit.



Vaste maat

Toch zijn er de nodige kanttekeningen. Agenten klagen massaal dat hun pet óf knelt óf te los zit. Het hoofddeksel heeft namelijk geen verstelmogelijkheden, waardoor dienders het moeten doen met hun eigen, vaste maat. Leden van de Nederlandse Politiebond klagen over een 'te lange klep'. Die klep 'beneemt collega's regelmatig het zicht waardoor ze dan ineens ergens tegenaan botsen', aldus de bond.



Om die redenen lopen weinig agenten op straat met hun pet op. Terwijl er sinds februari vorig jaar wél een draagplicht geldt buiten het politiebureau. ,,Alleen als een leidinggevende toestemming geeft, hoeft de cap niet te worden gedragen", meldt een woordvoerder van de korpsleiding. ,,Maar daar moeten goede redenen voor zijn."



Gezag

Uit de interne evaluatie in 2015 blijkt dat nog geen kwart van de agenten de pet draagt. Toch wil de korpsleiding dat wel, omdat uit onderzoek zou blijken dat een agent met een pet meer gezag uitstraalt. Maar de ondervraagde politiemensen dragen veel liever een baseballcap of baret.



Niet alleen de pet zorgt voor weerstand. Ook de wapenstokzak in de nieuwe politiebroek is omstreden. De zak is niet goed doorgestikt, waardoor de wapenstok te laag zakt en in de knieholte prikt. Agenten kwamen ten val, onder meer bij het traplopen en het in- en uitstappen van een auto. Een vrouwelijke agent uit Den Haag brak haar duim nadat ze van de trap viel in het politiebureau.



Zelf inkorten

Om het probleem op te lossen, adviseert de politie om de wapenstokzak zelf met naald en draad in te korten of de knuppel met een ring aan de koppelriem te hangen.



En dan de polo: iedere agent kreeg er acht uitgereikt, vier met korte mouwen en vier met lange mouwen. De klachten zijn niet van de lucht. Het shirt is te warm, ruikt snel naar zweet en zit vaak te strak onder de oksels. Ook bleek al snel dat de gele strepen breken en loslaten. Aanpassing van de polo's in voorraad kostte de politie vorig jaar zo'n 600.000 euro extra. De nieuwe te leveren polo's beloven een stuk frisser te zijn.