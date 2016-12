Agent veroordeeld voor lekken naar EO

De gegevens werden gebruikt om kandidaten voor het EO-programma 'Zo zijn we niet getrouwd' te screenen. Het is echter strikt verboden voor agenten om informatie uit de gesloten systemen te gebruiken, anders dan voor politiewerk. Er werd onder andere informatie over politiecontacten en aanhoudingen doorgegeven.



SkyHigh

Volgens de EO is het bewuste programma gemaakt door het productiebedrijf SkyHigh TV. Een eindredacteur van SkyHight stelt gebruik te maken van recherchebureaus en zegt verder dat het aan die bureaus is om de grens te bepalen.



De rechtbank meent dat de agent schuldig is. 'Het is duidelijk dat in dergelijke systemen voorkomende informatie bedoeld is om te worden geraadpleegd wanneer dit noodzakelijk is uit hoofde van de functie en uitdrukkelijk niet bedoeld is om in handen te komen van onbevoegde derden. Verdachte heeft met zijn handelen dan ook een grote inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat de maatschappij in medewerkers van de politie mag hebben'.



Naast de werkstraf werd de agent veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een proeftijd van twee jaar.