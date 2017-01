Agent vertrouwt politiek niet meer

Na het geweld tegen agenten tijdens de afgelopen jaarwisseling heeft de ACP haar leden in een enquête gevraagd wat zij verwachten van de politiek. ,,Ik schat dat zo'n 90 procent van de agenten aangeeft dat zij helemaal niets meer van politici verwachten", zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. ,,Dat is schokkend. De politiek in Nederland is losgezongen van het politieapparaat."



De ondervraagde agenten ervaren over het hele jaar een tekort aan middelen, bevoegdheden en mensen. Dat laatste wreekt zich tijdens oud en nieuw: dan is er een tekort aan agenten op straat, waardoor ze sneller doelwit van geweld zijn. Politiemensen verwachten niet dat minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie de problemen actief oppakt. ,,Er wordt veel gepraat, maar er zijn weinig daden", zegt een agent in de enquête.



Bodycams

Direct na de jaarwisseling uitten meerdere politiemensen via Twitter al openlijk kritiek op Van der Steur. De woordvoerder van de minister reageerde terughoudend en gaf aan dat er 'geen nieuwe maatregelen' in de maak zijn om geweld tegen hulpverleners in te dammen. Tegen daders worden al dubbele straffen geëist en de politie doet een proef met bodycams.



Agenten vinden dat niet genoeg. Ze pleiten voor een boete van minimaal 5.000 euro voor het gooien van vuurwerk naar hulpverleners. Van daders die vaker in de fout gaan, willen ze dat de identiteit openbaar wordt gemaakt. Omdat het vaak om minderjarige geweldplegers gaat, wil de ACP dat ouders financieel aansprakelijk worden gesteld.



De roep onder agenten om tasers is groot. Vorig jaar besloot de politietop dat agenten daar niet mee worden uitgerust. Wel krijgen ze vanaf 2018 een lange wapenstok.Het is niet voor het eerst dat politiebonden klagen over een tekort aan agenten. Uit eerder onderzoek bleek dat wijkagenten te weinig toekomen aan werk in de wijk. In de periode 2017-2020 verdwijnen er ongeveer 1.000 voltijdbanen bij de politie. In totaal telt de politie nu een kleine 51.000 banen.