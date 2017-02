Agenten aangevallen door carnavalvierders

VIDEO Par­tij­voor­zit­ter Jan Nagel: Krol was echt heel erg moe

20:36 50Plus-lijsttrekker Henk Krol heeft het te druk. Hij maakte de afgelopen weken fouten en verliest zetels in de peilingen. Na overleg met partijvoorzitter Jan Nagel is zijn agenda schoongeveegd. ‘Henk was niet in optimale conditie.’