Agenten onwel bij vondst drugsafval Weert

Vader doet hu­we­lijks­aan­zoek met hulp van pasgeboren dochter

21 februari Een grote verrassing voor de 37-jarige Monique Streng uit Vianen. In de nacht van zondag op maandag beviel ze van een baby. Toen ze haar dochter Danique voor het eerst in haar armen kreeg, kon ze haar ogen niet geloven. Op het roze rompertje dat haar dochter aan had stond: ‘Wil je met me trouwen?’