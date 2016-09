Agressie in apotheek door medicijntekort

Daarnaast krijgen baliemedewerkers in een op de vier apotheken weleens te maken met klanten die uit hun slof schieten als een medicijn er niet is. Dat blijkt uit een peiling van brancheorganisatie KNMP.



,,Meerdere malen bijna een handgemeen gehad", zegt een van de assistenten die meededen aan het onderzoek. ,,Gooien met spullen. Kapot maken van spullen in de apotheek." Een andere respondent zegt: ,,De levothyroxine wordt naar je hoofd gegooid, want men moet Thyrax."



Thyrax is een veelgebruikt schildkliermedicijn dat al langere tijd niet beschikbaar is. De reden voor het tekort is dat de productie van het medicijn werd verplaatst van Oss naar Duitsland. Het medicijn is pas vanaf volgend jaar weer leverbaar.



Groot tekort

Dat soort problemen zijn er bij meer medicijnen. In totaal zo'n 625, zegt KNMP. Ook aan dexamfetamine, voor mensen met ADHD, is een groot tekort. En de problemen lijken alleen maar erger te worden, constateert de brancheorganisatie.



Dat komt door het voorkeursbeleid van zorgverzekeraars, denkt KNMP. Zij kiezen vaak voor medicijnen met een lagere prijs als er meerdere aanbieders zijn.



,,Feit is dat je het als apothekersassistente altijd hebt gedaan", vat een respondent de situatie samen. ,,Ook al ben je met het leveren van de medicijnen afhankelijk van zoveel factoren als groothandel, fabrikant en verzekering."