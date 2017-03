Ai! Hond scheurt stempas van Enschedeër in duizend stukjes

Video AD-lezers: Daarom naar de stembus!

11:04 Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen bracht 74,6 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uit. Het was daarmee een van de laagste opkomstpercentages sinds in 1970 de opkomstplicht voor verkiezingen werd afgeschaft. Alleen in 1998 kwamen er volgens de Kiesraad nog minder kiezers opdagen (opkomstpercentage 73,3 procent). Waarom is het belangrijk om vandaag naar de stembus te gaan? Wij vroegen het voorbijgangers op het Centraal Station in Rotterdam.