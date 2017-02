AIVD bezorgd om 'honderden cyberaanvallen' door Rusland en China

De Algemene inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is bezorgd over het grote aantal aanvallen via het internet door landen als Rusland, China en Iran. Dat zegt AIVD-baas Rob Bertholee vandaag in een interview met EenVandaag.