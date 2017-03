AkzoNobel wijst ongevraagde overnamebod PPG af

Het bod van €54 in contanten en de rest in PPG-aandelen is volgens AkzoNobel te laag. Een totaal vertegenwoordigde waarde van 83 euro per aandeel.



,,Het is een substantiële onderwaardering voor de onderneming en het is niet in het belang onze stakeholders, waaronder aandeelhouders, klanten en personeel", meldt het concern. Het aandeel Akzo sloot gisteren op 64,42 euro.



,,In het bod van de Amerikanen ziet Akzo helemaal niets", zei Topman Ton Büchner. Hij wees daarbij op de grote onzekerheid die zou ontstaan voor het personeel, de grote kans op verzet van toezichthouders en onzekerheid over de financiële voordelen.