Al 1,5 jaar 'onschuldig' vast in China: familie wil alsnog leuke verjaardag voor Harm

Route Koningsdag Tilburg uitgelekt

13 januari De route die Willem-Alexander en Maxima op Koningsdag in Tilburg gaan lopen, ligt op straat. De gemeente Tilburg is daarmee ernstig is verlegenheid gebracht. Het Brabants Dagblad ontdekte dat een voorlopige presentatie van het programma, inclusief routekaartjes, in het bezit is van meerdere personen buiten de kring van vertrouwelingen in de organisatie.